Un Belge à la tête de la formation aux Glasgow Rangers

Zeb Jacobs est le nouveau directeur de l'académie des Glasgow Rangers, a annoncé le club écossais. Jacobs est promu depuis son poste de Head of Academy Coaching, lui qui était arrivé en 2021 depuis l'Antwerp où il était Head of Performance.

Le Belge va donc avoir une mission claire : faciliter le passage des talents du centre de formation des Rangers vers l'équipe A. "Avec les ressources et l'infrastrucutre d'élite déjà en place, je crois fermement que notre Académie a le potentiel pour devenir un leader mondial en matière de développement de joueurs", assure Zeb Jacobs sur le site officiel des Rangers.

Rangers Football Club are today delighted to announce the appointment of Zeb Jacobs as the new Academy Director.



