VIncent Kompany s'exprime une nouvelle fois sur son passage à Anderlecht

Vincent Kompany a eu une conversation franche avec Gareth Neville lors d'une interview diffusée sur Youtube. L'entraîneur de Burnley a également évoqué en toute honnêteté sa période passée à Anderlecht.

Kompany a établi une comparaison entre la situation d'Anderlecht et celle des clubs anglais. "Anderlecht a traversé la même période que Manchester United. Un club de haut niveau qui n'a pas été performant, et ce pour diverses raisons. C'était une situation similaire à celle de Chelsea. Et je me suis retrouvé au cœur de tout cela. Vous devez continuer à essayer de motiver le groupe."

Kompany a également abordé son style de gestion chez les Mauves et Blancs. "Je dois dire honnêtement que même dans ces moments-là, je n'ai jamais eu le sentiment que le groupe n'était pas à la hauteur s'il bénéficiait des moyens nécessaires pour progresser. Une fois que vous avez surmonté cet obstacle et que vous êtes cohérent, personne ne doute de vous."