📷 Visiblement, Thibaut Courtois va mieux

Thibaut Courtois va bientôt fêter son mariage avec Mishel Gerzig, quelque part dans le Sud de la France. Il a pris un jet privé, et visiblement, son genou va mieux.

Quelques heures après la polémique entourant Thibaut Courtois et son départ précipité de l'équipe nationale, sa future épouse Mishel Gerzig avait posté une photo sur Instagram, montrant son genou entouré de "tape" : "Tu es la personne la plus forte que je connaisse", écrivait-elle.

Moins d'une semaine plus tard, on peut être rassuré : visiblement, le genou meurtri de Courtois va mieux. Les futurs mariés ont pris un nouveau jet privé direction les environs de Nice pour célébrer leur mariage, et aucun "tape" n'est à déplorer sur le genou du gardien du Real Madrid.