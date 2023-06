Anderlecht accélère vers son renfort numéro 1

Le RSC Anderlecht est une fois de plus à la poursuite de Kasper Dolberg et a soumis une troisième offre. En plus des 5 millions d'euros proposés, un bonus sera également inclus dans la transaction. La nature exacte de ce bonus n'est pas connue pour le moment.

Le tweet de Sacha Tavolieri suggère que le RSC Anderlecht continue de chercher à recruter Kasper Dolberg. Nice, le club où Dolberg est actuellement sous contrat, se verra proposer un bonus en plus de l'offre de 5 millions d'euros pour faciliter la transaction. Il reste à voir si les clubs pourront se rapprocher suffisamment grâce à ce bonus afin de finaliser le transfert. Dolberg a été prêté au club allemand du TSG Hoffenheim la saison dernière après la trêve hivernale. L'attaquant a marqué un but en 13 matchs de Bundesliga. #UPDATE

🦅🟣 #Anderlecht veut régler le dossier Kasper #Dolberg avant lundi prochain! Une 3e offre est attendue dans les prochaines heures dans le bureau des Niçois afin de régler ce transfert qui devrait bien tourner autour de 5M€ avec l’ajout de bonus.

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 29, 2023