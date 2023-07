Loïs Openda fait-il le bon choix en quittant le Racing Lens ? (SONDAGE)

Loïs Openda va rejoindre le RB Leipzig. Un transfert qui traînait dans l'air depuis le début de l'été, et qui fâche du côté de Lens ; le Diable Rouge fait-il le bon choix ?

Loïs Openda (23 ans) va rejoindre le RB Leipzig : c'est fait, Fabrizio Romano a donné le fameux "here we go". Un transfert qui rapportera, bonus compris, 45 millions d'euros au Racing Lens. La bonne affaire pour tous, puisque les Sang & Or avaient dépensé près de 12 millions d'euros et quadruplent presque la mise.

Les supporters lensois, cependant, ne sont pas d'accord. Sur les réseaux, nombreux sont ceux qui ne comprennent pas le choix d'Openda, qui ne ferait "pas un pas en avant" en signant à Leipzig et prendrait le risque de se retrouver sur le banc à un an de l'Euro 2024.

Soyons clairs : à plus de 40 millions d'euros, Openda ne signe pas chez Red Bull pour se voir couper les ailes. Il débutera la saison comme titulaire, et le style très dynamique et vertical du RB Leipzig peut lui convenir ; à 23 ans, il a le temps de corriger ses défauts (rendus apparents à l'Euro U21) et de passer un palier dans un championnat (légèrement) plus compétitif.

La marche sera-t-elle trop haute à Leipzig ? Peut-être. Mais il y jouera la même compétition européenne, dans un club connu pour développer ses attaquants... et gagnera 4 fois plus d'argent qu'à Lens, selon Sacha Tavolieri. Ajoutons qu'à ce tarif, les dirigeants du Racing Lens sècheront bien vite leurs larmes, comme ceux de Lille quand Osimhen avait quitté Lille après un an seulement.

Reste une petite polémique : le supposé rôle qu'aurait joué Domenico Tedesco dans le choix d'Openda. Le quotidien français L'Équipe affirme que le sélectionneur des Diables a conseillé à son joueur de signer pour son ancien club pour optimiser ses chances de disputer l'Euro 2024.

Mais quel est VOTRE avis ? Loïs Openda a-t-il fait le bon choix en signant à Leipzig ? Répondez ci-dessous !

Écartons plusieurs choses ici. Premièrement, il est très plausible que Tedesco ait donné un avis positif concernant Leipzig, étant donné qu'il connaît le club par cœur et sait ce qu'il peut amener à Loïs Openda. Il est tout aussi plausible qu'Openda, ayant eu vent de l'intérêt de Leipzig, demande son avis à son sélectionneur national : quoi de plus naturel ? Il aurait été idiot de ne pas le faire.

Mais imaginer que Domenico Tedesco sous-entende que Loïs Openda aurait plus de chances de jouer l'Euro s'il y signe ? Jetez un œil à la concurrence en pointe. Tedesco n'apprécie pas Batshuayi, c'est évident ; Origi, Benteke ou même Vanzeir sont des kilomètres derrière Openda dans la hiérarchie. Il faudrait une catastrophe pour que Loïs Openda, même s'il restait à Lens, ne soit pas à l'Euro.

Et il en faudrait une tout aussi grande du côté de Lukaku, titulaire indiscutable, pour que Loïs Openda le dépasse dans la hiérarchie. Celle-ci est claire, et ne devrait pas changer d'ici l'Euro 2024. Tedesco n'a donc pas eu l'influence imaginée dans ce dossier. Quant à ceux qui insinuent que le sélectionneur aurait touché un billet de la part de Leipzig, laissons-les baigner dans leur amertume...