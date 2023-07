Sous le regard de la Premier League, Charles De Ketelaere est fixé sur son avenir à l'AC Milan

Après une saison vierge et décevante, Charles De Ketelaere devrait déjà quitter l'AC Milan et pourrait rebondir en Premier League.

Imaginée belle et spectaculaire, l'histoire entre l'AC Milan et Charles De Ketelaere devrait déjà prendre fin, douze mois seulement après son commencement. Auteur d'une saison décevante, durant laquelle il n'aura pas inscrit le moindre but et délivré une petite passe décisive, le Diable Rouge va être placé sur la liste des transferts, révèle la Gazzetta dello Sport.

Milan, qui a déboursé 32M€ pour s'attacher ses services et souhaite réaliser quelques ventes cet été, aurait fixé le prix de l'ancien du Club de Bruges aux alentours des 30M€. Toujours selon le média italien, Aston Villa pourrait être le premier club à faire une offre pour le joueur de 22 ans, estimée à 25M€. En Premier League, Crystal Palace, Everton et West-Ham suivent aussi le dossier.

Cette semaine, l'AC Milan a décidé de mettre trois joueurs en vente : Charles De Ketelaere, Ante Rebic et... Divock Origi. L'ancien attaquant de Liverpool, qui est aussi passé à côté de sa saison, peut se trouver une nouvelle porte de sortie également.