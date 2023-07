Charleroi monte en puissance et se rassure à deux semaines de la reprise du championnat

Les Zèbres se sont imposés 2-1 contre le FC Utrecht. Petit à petit, l'équipe semble prendre forme.

La défaite 4-0 à Eupen avait inquiété, la victoire poussive contre le Lokomotiv Zagreb n'avait pas beaucoup plus rassuré. Cette fois, Charleroi s'est montré plus convaincant en prenant la mesure du FC Utrecht (2-1).

Felice Mazzu a aligné ce qui se rapproche d'une équipe type et a vu les siens ouvrir dès la septième minute par l'entremise d'Oday Dabbagh, bien servi par Isaac Mbenza sur coup franc. Les Zèbres se sont ensuite créés d'autres occasions via Dabbagh et Daan Heymans mais ont été rejoints au score à la demi-heure (1-1).

Mais ils ont vite repris les devants en marquant le 1-2 sur une nouvelle bonne phase arrêtée d'Mbenza, conclue par la tête de Daan Heymans. Avec la montée de Pierre Patron à la place d'Hervé Koffi comme seul changement à la mi-temps, Charleroi s'est montré appliqué pour conserver son avance en deuxième mi-temps. Prochain match de préparation : mercredi contre Reims.