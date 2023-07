"Très heureux" : malgré une nouvelle défaite du Club de Bruges, Ronny Deila tente de positiver

La préparation du Club de Bruges ne se passe pas totalement comme prévu. Malgré ça, Ronny Deila refuse de céder à la panique.

A cinq jours du deuxième tour préliminaire de Conférence League contre Arhus, le Club de Bruges s'est incliné 1-2 face à l'AZ à l'occasion des matines brugeoises. Tout avait pourtant parfaitement commencé avec une offrande de l'ancien de la maison Jordy Clasie pour permettre à Andreas Skov Olsen d'ouvrir le score dès les premières minutes.

📺 Club Brugge 1-0 AZ Alkmaar | Goal: Andreas Skov Olsenpic.twitter.com/WkaArZ2bfG — FootColic ⚽️ (@FootColic) July 22, 2023

Mais les Néerlandais ont vite réagi, égalisant via un auto-but de Mats Rits, avant de prendre l'avantage peu après l'heure de jeu. La rencontre n'a rassuré personne, aucune des deux équipes ne parvenant vraiment à se créer des occasions. Malgré tout, Ronny Deila ne panique pas.

"J'ai vu beaucoup de bonnes choses. Nous étions compacts et avons travaillé dur. L'AZ a marqué deux fois sur deux occasions. Je suis très content des efforts des garçons" a-t-il déclaré après la rencontre au micro de VTM.

Tout en se montrant réaliste : "Évidemment, ça peut être mieux offensivement et nous devons jouer plus vite. C'est la partie la plus difficile du football. Sommes-nous prêts pour jeudi ? Nous devons l'être. Nous progressons, mais nous verrons" poursuit-il.