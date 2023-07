Après Joseph Okumu, Hein Vanhaezebrouck pourrait perdre son défenseur le plus utilisé la saison dernière

La Gantoise pourrait perdre un deuxième défenseur central en quelques jours. Après Joseph Okumu, c'est Jordan Torunarigha qui est proche de la sortie.

Joseph Okumu est le dernier défenseur central à avoir quitté le navire, pour rejoindre le Stade de Reims et Will Still. Avant lui, Godeau, Piatkowski, Ngadeu et Hanche-Olsen ont aussi quitté la Ghelamco Arena, avec Kandouss et Watanabe comme seules arrivées.

Les autres défenseurs que sont Fortuna, Lagae et Agbor devraient donc poursuivre l'aventure, ce qui ne sera peut-être pas le cas de Jordan Torunarigha. Sky Sports Germany annonce que le Borussia Mönchengladbach serait intéressé par le Nigérian, qui fut l'un des plus utilisés par Hein Vanhaezebrouck la saison dernière avec 45 matchs.

Le défenseur de 25 ans devrait bien remplir les caisses de La Gantoise, mais le T1 des Buffalos voudra certainement de la stabilité et essayera de convaincre son défenseur de prolonger l'aventure.