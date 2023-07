Deux Diables Rouges absents : deux transferts à venir ?

En pleine préparation pour la prochaine saison du club en Championship, Leicester affronte Liverpool ce dimanche matin. Si Castagne est titulaire, ce n'est pas le cas de deux autres Diables Rouges.

En effet, et alors qu'ils ne sont pas annoncés comme étant blessés, Dennis Praet et Wout Faes ne sont pas présents. Est-ce que cela pourrait déboucher sur un transfert pour un des deux, voir pour les deux joueurs ? Réponse dans les prochains jours.

