Catastrophe pour Genk, qui loupe la Ligue des Champions !

Genk disputait le match retour de son match de qualifications pour la Ligue des Champions ce mercredi, face au club suisse du Servette FC.

Tenu en échec (1-1) en Suisse lors du match aller, Genk démarrait avec son équipe-type. Kayembe, El Khannouss, Hrosovsky et Arokodare retrouvaient le 11 après la victoire (0-4) face au RWDM.

Premières minutes, et premier fait de jeu. Dès la 3e, Enzo Crivelli se rendait coupable d'un tacle très dangereux sur Bryan Heynen. Carte rouge pour l'attaquant du Servette, et direction l'hôpital pour le capitaine de Genk. Semblant gravement touché, il était remplacé par Galarza. Une bien méchante faute, pour laquelle s'excusait même René Weiler - le coach de Servette, passé par Anderlecht.

Un quart d'heure plus tard, Genk prenait l'avantage. Munoz était séché dans le rectangle. Trésor transformait le penalty (1-0, 28e). Mais les Limbourgeois n'allaient pas mener bien longtemps. Sur un coup franc pourtant frappé dans le mur, Arokodare mettait malencontreusement sa tête. Cela trompait Vandevoordt. (1-1, 36e).

Après une fin de première mi-temps équilibrée, Genk voyait Arokodare trouver le poteau (47e). Quelques minutes plus tard, Paintsil n'arrivait pas à conclure une occasion dangereuse (49e). Trois minutes plus tard, la pièce tombait à nouveau. Arokodare s'élevait plus haut que tout le monde pour envoyer un centre aérien de Trésor au fond (2-1, 51e).

📹 GOAL! Genk 2-1 Servette⚽️ Toluwalase Emmanuel Arokodare leaps to meet an excellent cross and steers a fantastic header past the goalkeeper, inside the left post. pic.twitter.com/Qz23uNR265 — FootColic ⚽️ (@FootColic) August 2, 2023

Mais, à nouveau de nulle part, Genk allait être rejoint par les Suisses. Alors que les Limbourgeois avaient eu de grosses occasions pour faire le 3-1, Antunes partait en profondeur et trouvait Bedia. L'ancien de Charleroi faisait 2-2 (63e).

ANTUNES POUR BEDIA, LE SERVETTE VEUT TENIR JUSQUAU BOUT ! pic.twitter.com/1JysQ0R5cM — Le Football en VOD LXX (@VodLxx) August 2, 2023

La fin de match était alors tendue. Les deux équipes étaient conscientes de l'énorme enjeu. Un peu avant la 80e, Ait El Hadj aura le 3-2 au bout du pied, mais verra un défenseur repousser le ballon à même la ligne ! Genk aura encore de grosses occasions en fin de match, mais ni Arokodare ni Galarza ne parviendront à marquer.

En première mi-temps, Genk sera encore l'équipe la plus entreprenante. Fadera manquera butera sur le gardien remplaçant de Servette, Mall.

Malgré l'entrée de la pépite Bonsu Baah, Genk ne marquera pas de 3e but. Place donc à la séance de penalties.

A ce petit jeu, les Suisses seront les plus forts. Hrosovsky manquait le premier penalty limbourgeois. Alors que le score était déjà de 1-3, Arokodare loupait son penalty, laissant le loisir à Rodelin de qualifier le Servette pour les barrages. Pas de Ligue des Champions cette saison pour Genk, qui aura de quoi s'en vouloir...