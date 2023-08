"J'ai vu Butez debout dans un caddie de supermarché"

Pieter Gerkens a quitté l'Antwerp sur un doublé pour rejoindre le club de La Gantoise dirigé par l'entraîneur Hein Vanhaezebrouck lors de cette période de transfert.

Le milieu de terrain central évoque le chant controversé qui est désormais adopté et revient sur les célébrations du championnat de Jupiler Pro League avec l'Antwerp.

Interrogé sur le fait de chanter "Antwerp marginals" (un chant "insultant" à l'encontre des supporters de l'Antwerp, que ces derniers ont repris et chantent lors des célébrations du titre) à Gand, Gerkens répond avec humour : "C'est assez drôle que cela ait commencé comme un gros mot et qu'il ait ensuite été adopté par les supporters de l'Antwerp", explique-t-il au Het Belang van Limburg.

On lui demande alors quel est l'endroit le plus fou où il a entendu ce chant. Selon Gerkens, c'était sur le parking du Makro, lorsque l'équipe d'Anvers n'était pas encore autorisée à rentrer au Bosuil après le titre en championnat.

Gerkens raconte l'ambiance sur le parking du Makro avec l'équipe d'Anvers : "On chantait, dansait, et puis tout à coup : Gaston Avila a couru un chariot de supermarché dans lequel Jean Butez se tenait debout, comme s'il s'agissait d'un bus ouvert. Et ils criaient : "Antwerp marginals", raconte-t-il.

Au cours de la dernière saison de Jupiler Pro League, Gerkens a joué 19 matchs avec The Great Old, qui a remporté le titre et la Coupe. Le milieu de terrain a marqué un but et délivré deux passes décisives lors de cette saison réussie.