Mauvaise nouvelle venant... du Bayern pour Roméo Lavia

Ryan Gravenberch intéresse toujours Liverpool. C'est ce que rapporte Sport Bild. Le milieu de terrain du Bayern Munich est ouvert à un départ si ses perspectives à l'Allianz Arena n'évoluent pas.

Gravenberch a connu une première saison frustrante et souhaite jouer davantage dans les mois à venir. La question est de savoir si cela fonctionnera à Munich, ce qui signifie qu'un transfert estival n'est pas exclu. Pour l'instant, Liverpool a les meilleurs papiers. Cependant, les Reds sont également à la recherche de Lavia, qui présente un profil similaire. Ils ont déjà fait plusieurs offres au Southampton FC. Ce club espère toutefois décrocher le gros lot et demande plus de 50 millions d'euros.

Jürgen Klopp est particulièrement intéressé par Gravenberch, selon Sport Bild. Selon le manager allemand de Liverpool, le milieu de terrain de 21 ans pourrait en effet réaliser son potentiel à Anfield. Les Reds ont déjà renforcé leur milieu de terrain cet été avec Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister. Fabinho et le capitaine Jordan Henderson sont notamment partis.

La conclusion d'un accord dépend du Bayern Munich. On ne sait pas encore si Der Rekordmeister est prêt à coopérer à un départ, temporaire ou non, de Gravenberch. L'ancien joueur de l'Ajax n'a pas dépassé les 559 minutes de jeu en Bundesliga la saison dernière et a publiquement exprimé son mécontentement à ce sujet.