Un défenseur de Ligue 1 sur les tablettes du Club de Bruges ?

Maxime Estève a attiré l'attention du Club Brugge. Le défenseur central de Montpellier, âgé de 21 ans, serait ouvert à un transfert. C'est ce que rapporte Footmercato.

Le défenseur serait flatté par l'intérêt du Club de Bruges et y réfléchirait. Le montant d'un éventuel transfert n'est toutefois pas clair et on ne connaît pas encore la viabilité du club de Ligue 1 pour le défenseur.

Estève est un jeune produit du club français de Montpellier et a joué 47 matches en Ligue 1 jusqu'à présent.