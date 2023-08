🎥 "Nous ne voulons pas de Lukaku" : les fans de la Juventus envahissent le terrain pour protester contre l'arrivée du Diable Rouge

Où finira Romelu Lukaku ? La question est si épineuse qu'elle est devenue une polémique en Italie. Ciblé presque quotidiennement par les médias italiens et plusieurs personnalités de l'Inter Milan, le Diable Rouge doit également composer avec la volonté des fans de la Juventus de ne pas le voir signer dans leur club.

Récemment, des fans turinois avaient déroulé une banderole où il était écrit : "Lukaku, reste à Milan. Le second gardien, nous l’avons déjà". Une référence au tir de DiMarco stoppé bien involontairement par Lukaku en finale de la Ligue des Champions.

Mais ce mercredi soir, dans le cadre d'une rencontre amicale de la Juventus face à son équipe B, les fans Bianconeri en ont remis une couche. Durant le match, on a pu entendre des "Nous ne voulons pas de Lukaku" venir des travées du stade. Après la rencontre, fans turinois sont allés plus loin, envhissant le terrain et répétant ces chants.

Juve fans are currently chanting against the signing of Lukaku…

“Noi Lukaku non lo vogliamo”

“We don’t want Lukaku” pic.twitter.com/U6hDUJZujs