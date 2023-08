Et si Vincent Kompany "raflait la mise" ?

Johan Bakayoko réussi d'excellentes performances avec le PSV. Du coup, et c'est inévitable, de grandes écuries européennes s'intéressent à lui. On a parlé, il y a quelques mois, d'un intérêt du PSG, qui ne s'est pas concrétisé par un transfert.

Mais Fabrizio Romano annonce un nouveau prétendant : le Burnley de Vincent Kompany. Ce dernier aimerait s'attacher les services du Diable Rouge pour réussir sa toute première saison en Premier League. Comme le dit l'expert en transferts, il est clair que ce sera compliqué. Mais qui ne tente rien n'a rien.

EXCL: Burnley asked for conditions of Johan Bakayoko deal. PSV Eindhoven star is performing at super level and Vincent Kompany is pushing 🟣✨



Not an easy one as many clubs want Bakayoko and PSV ask for big fee but Burnley are informed. pic.twitter.com/tHZLewhwq8