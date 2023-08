Un pilier du RWDM la saison passée pourrait bien finalement revenir

Le RWDM a encore besoin de renforts défensifs. Le départ de Jake O'Brien a fait mal.

Jake O'Brien (22 ans) était l'un des piliers du RWDM la saison passée, et le meilleur défenseur de Challenger Pro League. L'Irlandais était prêté par Crystal Palace, et n'était pas opposé à une saison de plus au Stade Machtens. Mais John Textor semble se diriger vers un départ du club anglais, ce qui a compliqué le deal.

Celui-ci pourrait finalement se faire... via l'Olympique Lyonnais. En effet, L'Equipe annonce ce vendredi que l'OL serait proche de s'offrir Jake O'Brien en provenance de Crystal Palace, contre un million d'euros. Mais il pourrait immédiatement être prêté.

Et Lyon se trouvant dans la "galaxie" Textor, c'est évidemment vers le RWDM que Jake O'Brien pourrait à nouveau se diriger. Un prêt permettrait aux Molenbeekois de se renforcer défensivement, le secteur qui en a le plus besoin chez le promu.