Philippe Clément de retour en Belgique ? La réponse claire de l'ancien Brugeois

Alors qu'il devait s'engager avec le club saoudien d'Al-Shabab, Philippe Clément a fait machine arrière et est toujours sans club. Un retour en Belgique est-il envisageable ? L'ancien entraîneur de Bruges et de Monaco écarte cette possibilité.

Démis de ses fonctions d'entraîneur de l'AS Monaco, Philippe Clément est toujours sans club. L'ancien coach du Club de Bruges aurait pu rejoindre le club saoudien d'Al-Shabab, mais il a décidé de faire machine arrière alors que le contrat était sur la table.

En Belgique, plusieurs entraîneurs sont déjà presque sur la sellette et une place pourrait se libérer rapidement. Mais intéresserait-elle Philippe Clément ? Sa réponse est on ne peut plus claire.

"J'ai tout connu en Belgique, je suis juste prêt pour autre chose. Je peux affirmer que ma prochaine aventure sera encore à l'étranger." L'ancien défenseur admet aussi avoir refusé des offres de clubs belges et se veut clair quant à sa prochaine destination : un club d'un des cinq grands championnats européens. "Cependant, je sais que ce sera difficile pour l'Espagne et l'Italie, car ils choisissent souvent quelqu'un de leur pays" poursuit-il dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Philippe Clément voit donc des opportunités en Angleterre, en France et en Allemagne. "Un club comme Manchester est probablement encore un petit peu trop haut, mais je suis certain que je pourrais bien me débrouiller un échelon plus bas" a conclu Philippe Clément.