Yves Vandergaghe met une fois pour toutes les points sur les i

Yves Vanderhaeghe pouvait revenir au KV Oostende cet été. L'entraîneur de 53 ans l'a confirmé au Krant Van West-Vlaanderen, mais une question financière a mis des bâtons dans les roues à cette opération.

"Je pensais que sur le plan financier, il fallait d'abord mettre de l'ordre dans tout ce qu'ils m'avaient promis l'année dernière et qu'ils n'avaient pas tenu après mon licenciement", a déclaré Vanderhaeghe.

"Mais Michael Kalt, qui avait pris la relève de Conway et Ganaye, n'avait pas réglé cette question et, bien que j'aie toujours à cœur les intérêts de KVO, je n'ai pas voulu changer d'avis à ce sujet. Cela s'est donc retourné contre moi.

Vanderhaeghe a donc choisi Al-Faisaly en Arabie Saoudite. Un choix pour l'argent ? "On se méprend sur ce que toutes ces stars viennent gagner dans la Saudi Pro League. Al Faisaly est en deuxième division, je ne gagne pas le double de ce que je pourrais gagner en Belgique. Mais je me suis dit : si je peux monter en première division avec Al Faisaly, on parlerait alors d'autres gammes de salaire."

Yves Vanderhaeghe a, dans sa carrière, entraîné à Courtrai et à La Gantoise.