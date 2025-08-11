De retour en Pro League pour mieux retrouver les Diables ? "J'ai le sentiment qu'il y a encore une place pour moi"

Rudi Garcia regarde énormément de matchs de championnat belge depuis son arrivée à la tête des Diables. Cela aurait-il accéléré le retour de Siebe Van der Heyden en Pro League ?

Ce weekend, Siebe Van der Heyden a débuté son premier match depuis sa signature à La Gantoise. Une première titularisation forcément spéciale contre l'Union Saint-Gilloise, où il était entré dans le coeur des supporters. C'est désormais à Ivan Leko qu'il doit apporter de nouvelles perspectives en défense après un passage très difficile à Majorque.

"Quand je suis revenu en Belgique, je me suis demandé si j'avais échoué à l'étranger mais la réponse est non. D'autant que j'ai évolué comme joueur et en tant que personne. Ma carrière a toujours été faite de hauts et de bas mais j'ai aussi toujours réussi à m'en sortir", explique-t-il à La Dernière Heure.

Mon royaume pour du temps de jeu

Le défenseur de 27 ans veut retrouver ses repères : "Ici, à La Gantoise, j'ai le sentiment d'avoir fait un bon choix, pas un pas en arrière. C'est une étape nécessaire pour moi, qui va me permettre de rebondir et d'aller plus haut après".

D'un naturel ambitieux, il n'oublie pas les Diables Rouges à plus long terme : "C'est encore dans ma tête, même si ce n'est pas la principale raison de mon retour. Mais cela me permettra de me montrer pour prouver que j'ai ma place chez les Diables. J'y ai goûté une fois et j'ai le sentiment qu'il y a encore une place pour moi".

De quoi viser secrètement la Coupe du Monde 2026 ? L'axe défensif n'est pas le secteur le plus fourni : "Je veux d'abord jouer mes matchs avec La Gantoise et aider le club à retrouver le haut du classement. L'équipe nationale viendra si cela doit venir. Mais c'est quelque chose que j'ai en moi : je veux encore y parvenir".