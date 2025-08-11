Eden Hazard pouvait signer ailleurs qu'au Real : "C'est un club que j'aime bien, mais..."

Malgré son echec au Real Madrid, la carrière d'Eden Hazard est restera phénoménale. Il revient sur son rapport au PSG, qu'il aurait pu rejoindre.

En France, Eden Hazard sera toujours reconnu à sa juste valeur, notamment grâce à ses années à Lille. Sacré deux fois meilleur Espoir de Ligue 1 et deux fois meilleur joueur du championnat, Eden a pris le temps de marquer le championnat français avant de signer à Chelsea.

Mais il aurait également pu affoler les défenses de l'élite française après son passage chez les Blues. Il confirme ainsi au streamer Zack Nani qu'il avait alors l'opportunité de signer au PSG plutôt que de rejoindre le Real Madrid.

La tentation parisienne

"Je suis toujours resté en bons termes avec Nasser al-Khelaïfi. Ma dernière année à Lille, je suis allé voir un match au Parc des Princes. C'est un club que j'aime bien. Mais je n'avais pas envie de revenir en Ligue 1", explique-t-il.

"Même vis-à-vis des Lillois, je ne me voyais pas jouer contre le LOSC, marquer des buts contre eux. Ça ne se faisait pas, poursuit l'ancien capitaine des Diables Rouges, qui tenait à réaliser son rêve de gosse en signant Santiago Bernabeu.

"A un moment, on a aussi parlé du Bayern Munich, mais je n'ai pas eu de contact. Et je ne voulais pas passer de Londres à Munich. Je ne voulais aller qu'au Real", conclut-il. Eden aura beau ne pas avoir vécu les saisons magiques qu'il attendait au Santiago Bernabeu, il peut être en paix avec lui-même, n'ayant pas dévié du cap qu'il s'était fixé, en restant lui-même jusqu'au bout.