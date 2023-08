🎥 Le but absolument FOU d'un jeune d'Anderlecht face à Dender !

Ce vendredi soir, le RSCA Futures a remporté sa première victoire de la saison contre Dender. Une victoire obtenue grâce au but fantastique d'Amando Lapage, d'une volée folle.

Amando Lapage (18 ans) est le petit-fils de Paul Van Himst, mais a peu l'occasion de montrer des qualité comparables à celles de son illustre grand-père : il est défenseur central. Ce vendredi, sur corner, "Polleke" aura cependant eu le sourire en voyant Lapage envoyer une volée digne de ses plus beaux buts, face à Dender.

Trouvé au second poteau sur un coup-franc, le jeune défenseur du RSCA Futures a contrôlé d'une aile de pigeon... et envoyé une reprise piquée qui a foudroyé le portier adverse. Un but qui a mis Anderlecht sur la voie d'une belle victoire (2-3), la première des jeunes Mauves en D1B.