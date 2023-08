Le 10e transfert d'Anderlecht se présente : "Brian Riemer a été très insistant !"

Thomas Delaney a été présenté à la presse aux côtés de Brian Riemer ce vendredi. Le milieu de terrain danois a raconté les coulisses de sa venue au RSC Anderlecht, où il retrouve des têtes connues.

Le RSC Anderlecht est décidément de plus en plus scandinave : après le duo Fredberg-Riemer aux manettes et l'arrivée de Kasper Dolberg, Thomas Delaney (31 ans) est le dixième transfert des Bruxellois. Un international chevronné (72 caps) et un joueur d'expérience dont on attendra beaucoup au Lotto Park.

Présent en conférence de presse aux côtés de son entraîneur, Delaney a raconté les coulisses de sa venue à Anderlecht. "Même pour un Danois, Anderlecht est un grand club, à l'histoire immense. J'ai été impressionné par le projet de Jesper Fredberg et Brian Riemer, par ce qu'ils espèrent réussir", entame le joueur prêté par Séville.

"Être une part intégrante du retour de ce club là où il mérite d'être, c'est une grande raison de ma venue. Et bien sûr, j'ai travaillé 8 ans avec Brian à Copenhague, je le connais bien", ajoute Thomas Delaney, qui plaisante ensuite : "Il sait être très convaincant. Brian n'arrêtait pas de m'appeler, donc je me suis dit : "F*ck it, allons-y" (rires)".

Rester ? Pourquoi pas, si tout le monde est content après cette saison !

La présence de Kasper Dolberg en plus du duo Fredberg-Riemer n'a pas été un facteur crucial. "C'est toujours bien d'avoir des têtes connues là où vous signez, bien sûr. Mais le choc culturel est moindre entre la Belgique et le Danemark qu'en Espagne, où c'était assez différent", reconnaît le nouvel anderlechtois. "Cela dit, j'ai vécu assez seul à Séville, ce qui n'est pas l'idéal. Ce sera mieux ici".

Et s'il se sent chez lui à Bruxelles, rien n'exclut donc que Delaney reste, puisque le RSCA dispose d'une option d'achat. "Rien n'est linéaire en football, nous verrons ! Mais quand j'ai parlé de ma venue avec Jesper et Brian, il est clair qu'ils avaient des plans sur plus d'une saison. Si tout le monde est content au terme de cette saison, pourquoi ne pas rester ?".