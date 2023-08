Officiel : un flop quitte le Standard

Un an et une vingtaine de matchs joués plus tard, Osher Davida (22 ans) quitte déjà le Standard de Liège. Le milieu offensif retourne en Israël.

Le Standard a rendu officiel le départ d'Osher Davida ce mercredi soir. Il signe au Maccabi Tel Aviv. Recruté l'été dernier pour 1,6 millions d'euros, Davida n'aura pas convaincu. Sous les couleurs Rouches, il aura disputé 23 rencontres, sans se montrer décisif une seule fois. Ce retour au pays, pour l'international U21 avec Israel, sera l'occasion de se relancer après une première expérience loupée à l'étranger. 📝 NEWS | 𝗢𝘀𝗵𝗲𝗿 𝗗𝗮𝘃𝗶𝗱𝗮 🇮🇱 au Maccabi Tel-Aviv 👉 https://t.co/MUeSHrvxEP 🔎



