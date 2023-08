L'Union prête déjà une acquisition estivale

L'Union a communiqué que Mamadou Traoré (21 ans) avait été prêté pour une saison à Castellon, club de Primera Federacion (D3 espagnole). Le prêt est sans option d'achat.

Traoré, attaquant malien, avait été recruté plus tôt cet été par l'Union. Il était sans club depuis la fin de son contrat avec l'équipe du FK Minija Kreitinga (D2 lituanienne).

L'avant-centre avait intégré le noyau U23 de l'Union.

