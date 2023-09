Carl Hoefkens : "Je suis sûr que les supporters sont contents de la mentalité affichée"

Ce samedi soir, le Standard recevra le RWDM dans le cadre de la sixième journée de Jupiler Pro League. Après leur partage de la semaine dernière à Courtrai, les Rouches doivent enfin aller chercher leur premier succès de la saison.

« C’est grave à dire » comme le soulignait Gilles Dewaele la semaine dernière, mais le Standard a joué le meilleur match de son début de saison à Courtrai.

« On a joué le match que je voulais voir après le premier quart d’heure. Beaucoup de pression, une solidité défensive et des occasions. Tout le monde peut voir que les joueurs prennent confiance, il nous a juste manqué de la qualité dans le dernier tiers du terrain. C’est un pas dans la bonne direction. »

Mais une nouvelle fois, le Standard n’a pas réussi à convertir ses occasions à Courtrai, le seul but liégeois survenant sur une phase arrêtée. « Il nous manque du calme dans nos derniers gestes pour conclure nos occasions. Ce sont des détails à travailler. Les automatismes seront très importants ces prochaines semaines. »

© photonews

« Je comprends que la situation prend aux tripes les supporters, c’est leur vie. La base est de se battre tout le match, on l’a fait. Après, on doit avoir les qualités pour gagner ce match. Car avec le football produit et les occasions, on devait gagner ce match. »

Après la défaite contre le Cercle, le dernier match à domicile, Sclessin n’a pas vu le contenu nécessaire et a sifflé ses joueurs. Carl Hoefkens assure cependant que ce n’est pas l’envie de ses protégés qui était remise en cause. « Je suis sûr que les supporters sont contents de la mentalité. Ils voient que défensivement, l’agressivité et l’envie étaient bonnes. On ne peut rien dire à ce sujet. C’est au niveau de la qualité, du métier. Mais ce n’est pas quelque chose que l’on peut changer d’un jour à l’autre. Je veux voir cette même mentalité, mais avec encore plus de qualité. »

Si le Standard espère encore des arrivées, Carl Hoefkens prie aussi pour ne pas perdre de nouveau cadre avant la fin de la fenêtre des transferts. « Cela dépend toujours. Je ne veux pas de nouveau départ, je suis content avec beaucoup de joueurs ici. Je veux renforcer l’équipe, donc avoir des joueurs qui viennent et pas des joueurs qui partent. On sait aussi qu’il y a parfois des offres qu’on ne peut pas refuser, donc on verra. Mais je n’espère pas » a conclu Carl Hoefkens.