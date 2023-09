Incroyable : José Riga... aurait refusé les Espoirs belges pour raisons financières !

Gill Swerts est devenu, à la surprise générale, l'entraîneur des Espoirs belges. Mais un autre coach était en pole : José Riga... qui a refusé les émoluments proposés !

Le poste d'entraîneur des Diablotins paraissait être très convoité : on y a cité Thierry Henry et Thomas Vermaelen, entre autres. C'est finalement Gill Swerts qui a hérité du poste laissé vacant après le licenciement de Jacky Mathijssen. Un poste pour lequel Swerts "n'a pas postulé", comme il nous l'expliquait dans cette interview.

Mais si l'Union Belge s'est tournée vers un profil un peu surprenant, c'est aussi parce que le salaire proposé n'était apparemment pas assez attractif pour certains candidats. Notre confrère Sacha Tavolieri révèle ainsi que la piste n°1 de la RFBA, avant Swerts, était... José Riga (66 ans).

L'entraîneur de l'USRL Visé (Nationale 1) n'aurait cependant pas été convaincu par... l'offre financière de l'Union Belge. Le salaire pour le poste de sélectionneur des Espoirs serait en effet inférieur à celui que touche actuellement l'ancien coach du Standard à Visé.

Plutôt que Riga, dont l'expérience et le CV justifient en effet un salaire plus élevé, l'Union Belge s'est donc tournée vers le plus jeune Gill Swerts, jusque là entraîneur des U23, et qui a accepté les conditions financières proposées. Un mal pour un bien, avec un coach de 40 ans plus en phase avec la jeunesse belge ? On l'espère...