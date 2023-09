Après le PSG, Neymar détruit la Ligue 1

Neymar évolue désormais dans le championnat saoudien. A 31 ans, la star brésilienne s'est offert une belle pré-retraite au sein du richissime club d'Al-Hilal.

Acheté 222 millions d'euros à l'époque par le PSG, Neymar était arrivé comme un roi en France. Une idole, qui avait tout pour devenir le plus grand joueur du monde. Mais la suite sera malheureusement bien plus décevante. Entre 2017 et 2023, Neymar n'aura jamais vraiment convaincu sous les couleurs parisiennes. Le public français ne se sera jamais privé de le critiquer. Bien au contraire.

Après ses mots très durs envers le PSG, expliquant que lui et Messi avaient vécu "l'enfer", Neymar s'est cette fois-ci payé la Ligue 1, qu'il considère "peut-être" comme un championnat inférieur à la D1 saoudienne. Visiblement, le Ney est un peu rancunier...

"Le foot est le même là-bas, le ballon est rond, comme partout. Vu les grands noms qui composent cette Ligue, c’est possible que ce Championnat soit meilleur que la Ligue 1. Pour moi, ça ne change rien en fait et peu importe ce que disent les gens. Ils disaient que la L1, c’était faible, mais c’est là où j’ai le plus souffert", s'est permis de plaisanter Neymar en conférence de presse.