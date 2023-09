Un duo de rêve avec Lukaku dès ce week-end ?

Romelu Lukaku est arrivé à l'AS Rome entouré de grandes attentes, et fait aussi face à une belle concurrence. Mais José Mourinho pourrait aussi décider d'aligner ses deux stars en pointe d'emblée !

Romelu Lukaku a prouvé durant cette trêve internationale qu'il était tout à fait capable de démarrer un match, et même d'évoluer à un très haut niveau. Ses deux buts face à l'Estonie sont du grand Lukaku, et ça n'a certainement pas échappé à José Mourinho, malgré la faiblesse de l'opposition.

Jusqu'à présent, le Diable Rouge n'a pas encore débuté de rencontre avec la Roma, montant seulement une petite vingtaine de minutes face à l'AC Milan. Mais selon le Corriere dello Sport, il pourrait bien être titularisé par Mourinho dès ce week-end contre Empoli.

Le Special One envisagerait en effet d'aligner Lukaku et Paulo Dybala, absent pour cause de blessure aux adducteurs contre Milan, d'entrée de jeu ce dimanche (20h45). Un "duo de rêve", comme le décrit la presse italienne, qu'on est curieux de voir en action !