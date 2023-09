La Belgique tient son rang au nouveau classement mondial de la FIFA

Avec ses deux victoires en qualifications pour l'Euro 2024, la Belgique n'a pas perdu de terrain au classement FIFA. Les Diables Rouges restent 5e mondiaux.

Le classement actualisé de la FIFA a été publié, à l'issue de la trêve internationale de septembre. La Belgique a remporté ses deux matchs de qualification pour l'Euro 2024, en Azerbaïdjan et face à l'Estonie.

Grâce à ces deux victoires, la Belgique reste 5e mondiale avec 1792,64 points, juste derrière l'Angleterre et ses 1794 points. Les Three Lions ont perdu des points en Ukraine (1-1) et voient donc la Belgique se rapprocher.

En tête du classement mondial, on retrouve toujours les champions du monde argentins qui ont gagné leurs deux rencontres qualificatives pour le Mondial. Battue par l'Allemagne, la France reste 2e mais voit le Brésil se rapprocher sur la troisième marche du podium.