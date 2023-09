Sans Messi, Miami n'y arrive pas

Aucune présence de Messi, aucune célébration au rendez-vous. En finale de l'US Open Cup, l'Inter Miami, privé de sa star et de Jordi Alba, a subi une défaite contre l'équipe du Houston Dynamo.

La finale de l'US Open Cup a été marquée par la présence de deux célébrités sportives mondiales : James Harden, star de la NBA et co-propriétaire du Houston Dynamo, et Lionel Messi. Alors que Harden était présent avec un intérêt particulier en tant que co-propriétaire de Houston, Messi, en revanche, a été contraint de regarder le match des tribunes en raison d'une blessure qui l'a empêché de jouer pour l'Inter Miami.

Lors de la finale, le Houston Dynamo a rapidement pris les devants, avec des buts marqués par Dorsey et Bassi, portant le score à 2-0 en une demi-heure seulement. Malgré une tentative de retour de l'Inter Miami, qui a réussi à marquer un but grâce à Josef Martinez dans les dernières secondes du match, Houston a conservé son avantage et remporté la victoire finale.

L'absence de Messi a un gros impact

L'absence de Lionel Messi sur le terrain a été fortement ressentie par l'Inter Miami. Le joueur argentin était indisponible en raison d'une blessure mineure contractée lors de la trêve internationale. Son absence a eu un impact sur les performances de l'équipe, qui avait jusqu'alors maintenu une série d'invincibilité avec Messi, marquant onze buts en neuf matchs. Sans lui, l'Inter Miami a dû faire face à deux défaites, un match nul et une seule victoire, soulignant l'importance de la Pulga pour l'équipe.