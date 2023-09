Un jeune talent de Courtrai remercie Edward Still

Edward Still a été limogé du poste d'entraîneur de KV Courtrai, ce qui pourrait avoir des répercussions sur Dion De Neve. Le jeune joueur avait bénéficié de la confiance de Still, qu'il a remerciée pour cette opportunité.

"Je pense que c'est dommage qu'il ne soit plus là", a déclaré Dion De Neve au Het Nieuwsblad. Il exprime son regret concernant le départ d'Edward Still de KV Courtrai, le premier entraîneur qui lui a accordé une grande confiance. De Neve a tenu à remercier Still pour cette opportunité et a même pris l'initiative de lui envoyer un message de gratitude.

Avec le départ de Still, De Neve réalise qu'il devra redoubler d'efforts pour convaincre le prochain entraîneur. Il est conscient que la concurrence à son poste est présente, malgré ce que peuvent penser les supporters. Il mentionne également un autre joueur, Oprut, qui voudra aussi faire impression sur le nouvel entraîneur après une période difficile.

Le futur entraîneur de KV Courtrai semble être Glen De Boeck, bien que cela n'ait pas encore été officiellement confirmé par le club. La transition vers un nouveau coach s'annonce comme un défi pour De Neve et ses coéquipiers.