Timothy Castagne s'incline, et subit une première très attendue du côté de Chelsea

Fulham s'est incliné à domicile face à Chelsea, avec Timothy Castagne en défense. Les Blues ont enfin vu Mykhaylo Mudryk inscrire son premier but en Premier League !

Enfin ! Mykhaylo Mudryk (22 ans) avait signé l'hiver passé à Chelsea et traversé une saison catastrophique malgré ses presque 100 millions d'euros de transfert, n'inscrivant pas le moindre but en Premier League. C'est chose faite.

Mudryk a en effet inscrit le premier but de Chelsea ce lundi, en déplacement à Fulham. Malheureusement pour le Diable Rouge Timothy Castagne, titulaire avec les Cottagers et donc spectateur de cette première très attendue.

Un second but signé Broja arrivera dans la foulée, et Fulham ne parviendra pas à revenir dans le match. Chelsea met fin à une série de 3 matchs sans gagner en championnat, et remonte à une modeste 11e place au classement en Premier League.