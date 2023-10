Domenico Tedesco évoque le remplaçant de Koen Casteels et donne le nom d'un autre titulaire contre l'Autriche

Le sélectionneur a l'embarras du choix, notamment sur le plan offensif. Quatre ailiers, trois attaquants pour (probablement) une place et des joueurs qui reviennent en forme : le travail de Domenico Tedesco est plus difficile qu'il y a un mois, mais il apprécie.

Ce jeudi, Domenico Tedesco était présent dans la salle de presse du Ernst Happel Stadium pour évoquer la rencontre de demain entre l'Autriche et la Belgique. Le sélectionneur des Diables a parlé de plusieurs joueurs susceptibles de commencer la rencontre, à commencer par le remplaçant de Koen Casteels.

"C'était évidemment dommage. Personne n'aime avoir des joueurs blessés mais il y en a dans les deux équipes. Cependant, Matz Sels a toujours bien joué quand il a pu le faire et est très bon à l'entraînement."

Le gardien de Strasbourg sera donc titulaire demain, probablement au même titre que Yannick Carrasco. Tedesco apprécie beaucoup le joueur d'Al-Shabab, qui sort d'une grosse semaine.

"Il veut prouver. Il s'est bien entraîné cette semaine, très très bien entraîné. Il était littéralement en feu, c'est un joueur très important pour nous."

Deux certitudes mais pas de troisième au poste d'avant-centre. Le sélectionneur des Diables a trois choix et peut s'adapter selon les circonstances.

"C'est une bonne chose d'avoir tant de joueurs de haut niveau. Selon nos besoins, on peut jouer avec Romelu, Lois ou Michy. Si on doit attaquer la défense et presser, Openda est sûrement le bon choix pour nous. S'il nous faut un joueur solide de la tête et dos au but, Lukaku est le joueur parfait" a conclu Tedesco, qui n'a donc pas annoncé qui débutera en pointe ce vendredi.