🎥 Quand Brian Riemer tolère le retard d'un joueur d'Anderlecht

Les problèmes de début de saison semblent déjà bien loin pour le Sporting d'Anderlecht. Les Mauves sont actuellement 2e de Pro League, et peuvent compter sur une belle ambiance au sein du groupe.

Play Sports a récemment publié une vidéo s'immiscant dans les coulisses des vestiaires du RSC Anderlecht. Sur ces images, datant du mois dernier, on peut voir Jan Vertonghen être félicité par ses coéquipiers.

Le défenseur était avec l'équipe nationale quelques jours avant, et avait marqué contre l'Estonie, pour son 150e match international. Thorgan Hazard s'est d'ailleurs exprimé : "150e match, et en plus tu marques !".

Alors que le meeting entre le groupe et le coach Brian Riemer avait démarré, Amadou Diawara est arrivé en retard. Le Danois ne lui en a pas tenu rigueur. "Ne t'inquiètes pas, ce n'est qu'une minute", a réagi Riemer.