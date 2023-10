"Si je dis ce que je pense...": la colère des Madrilènes après le partage à Séville

À une semaine du Clasico, le Real Madrid, toujours leader de Liga, a perdu deux points sur la pelouse du FC Séville de Sergio Ramos et Dodi Lukebakio (1-1). Un partage frustrant pour les Madrilènes, qui s'estiment lésés par l'arbitrage, avec notamment, deux buts annulés.

Carlo Ancelotti a d'ailleurs préféré rester silencieux après la rencontre. "Si je dis ce que je pense de l'arbitrage, je vais être suspendu pour plusieurs matchs", peste le coach du Real. "J'aime être sur le banc pendant les matchs et c'est pour ça que je ne vais pas dire ce que je pense."

Un commentaire qui en dit long sur la frustration des Merengues qui, avec 25 points, conservent la tête du championnat. Mais le Barça (21) affronte Bilbao dimanche soir et pourrait donc se rapprocher avant le Clasico du week-end prochain.

HIGHLIGHTS: #SevillaFCRealMadrid 1-1



Real Madrid fight back to grab a draw on the road against Sevilla FC!#LALIGAEASPORTS | #LALIGAHighlights pic.twitter.com/vQu8yFwG7Y