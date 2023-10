La chance de l'Antwerp ? Porto tremble pour plusieurs de ses cadres

L'Antwerp affronte ce soir le FC Porto en étant privé de Mandela Keita. Mais en face aussi, Sergio Conceição doit composer avec les doutes entourant plusieurs cadres.

Avec deux défaites en deux matchs, le match de ce soir à domicile contre le FC Porto a des airs de dernières chances pour l'Antwerp. Pour cette rencontre cruciale, Mark Van Bommel sera privé de Mandela Keita, sorti sur blessure contre Charleroi et absent jusqu'à la prochaine trêve internationale.

Un forfait qui n'a évidemment pas échappé à Sergio Conceição, l'entraîneur de Porto : "J’aimerais jouer contre l'équipe d'Anvers la plus forte possible et Keita en fait certainement partie. Mais je suis également convaincu qu’il sera facile de le remplacer" déclare-t-il en conférence de presse.

Mais l'ancien adjoint de feu Dominique D'Onofrio au Standard a également quelques petits soucis de son côté. Het Laatste Nieuws rapporte que Pepe et Wendell sont du voyage mais sont fortement incertains, tout comme Eustáquio qui revient de blessure. Des incertitudes confirmées par Conceição : "Tous les joueurs blessés ont voyagé avec nous. Nous évaluerons qui est prêt à jouer, même si ce n’est que pour 10 ou 20 minutes".