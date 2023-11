Un ancien Brugeois s'en prend ouvertement à l'arbitrage

Le Patro Eisden a subi une défaite 1-3 contre La Gantoise en Coupe de Belgique. L'entraîneur Stijn Stijnen n'était pas du tout satisfait de la défaite. Après le match, l'entraîneur avait des reproches à faire à l'arbitrage.

Stijnen a rapidement désigné un coupable de la défaite. ''Nous n'avons pas été battus à cause de notre faiblesse, mais à cause d'une erreur de l'arbitre Ken Vermeiren'', a déclaré l'entraîneur à Het Belang van Limburg. L'entraîneur a estimé que le but du 1-2 n'aurait pas dû être validé. ''Le 1-2 a été précédé d'une main claire de Tarik Tissoudali'', a ajouté Stijnen.

Stijnen voit une contradiction dans le football de club. ''Cela me dérange énormément que des clubs comme le nôtre soient soumis à une énorme pression financière pour se professionnaliser, mais qu'il n'y ait pas d'assistance vidéo pour l'arbitre lors d'une compétition aussi importante que la Coupe Croky'', a déploré l'entraîneur.

Bien sûr, l'entraîneur n'a pas de boule de cristal. ''Il est bien sûr possible que nous perdions quand même, mais cela, malheureusement, nous ne le saurons jamais'', a conclu Stijnen.

Après leur victoire, La Gantoise se prépare pour le match contre le Sporting Charleroi en Jupiler Pro League ce dimanche à venir.