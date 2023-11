Une occasion manquée pour le RWDM

Un décevant partagen contre Courtrai: le RWDM a pris un point, mais n'a toujours pas renoué avec la victoire.

Après une qualification étriquée en Coupe de Belgique contre l'Olympic, le RWDM espérait profiter de la visite du KV Courtrai pour, enfin, renouer avec la victoire en championnat, occasion manquée pour les hommes de Claudio Caçapa.

Et si le RWDM n'a pas réussi à décrocher les trois points, c'est d'abord parce que les Bruxellois ont rapidement été menés au score. Ojo Oluwaseji a ouvert le score dès la 16e minute de jeu pour les visiteurs.

Les Molenbeekois ont égalisé, via Ilay Camara, huit minutes plus tard. Mais, dans un match pauvre en occasions, le RWDM n'a jamais su passer la seconde et se contente donc d'un petit point (1-1). Avec 14 unités, les Bruxellois pointent à la 11e place, le KVK est 15e et avant-dernier avec 9 unités, mais pourrait reculer à la dernière place si Westerlo s'impose à Louvain dans la soirée.