Depuis son transfert avorté, il n'est plus que l'ombre de lui-même

Abdelakahar Kadri a longtemps été cité proche d'un départ cet été. Le milieu de terrain algérien suscitait l'intérêt de l'Ajax Amsterdam, mais est finalement resté à Courtrai.

A Courtrai, cette saison était censée être celle d'Abdelkahar Kadri. Suite au départ de Faiz Selemani, l'Algérien a été promu capitaine des Kerels, devenant ainsi le fer de lance d'une équipe qui voulait ne pas lutter contre la relégation.

Mais les choses ne se passent pas exactement comme prévu : en 14 rencontres toutes compétitions confondues, Kadri a marqué à 3 reprises. Il n'a plus trouvé le chemin des filets en championnat depuis le 20 août dernier.

Après une nouvelle prestation morose de son capitaine - ce samedi face au RWDM (1-1), le coach Glen De Boeck a eu des propos assez lourds.

"Il n'atteint pas sa meilleure forme et c'est dommage, car c'est l'un de nos meilleurs joueurs. Mais cela arrive toujours au cours d’une saison, une baisse comme celle-ci. Je suppose que Kadri n'aime pas cela non plus. Nous découvrirons comment et pourquoi cela se produit. Je veux revoir bientôt le vrai Kadri, car il est d'une grande valeur pour nous", a déclaré De Boeck au Nieuwsblad.