STVV dans le dur : "Tout va bien jusqu'à 70 mètres des buts"

Ce vendredi, STVV a perdu deux points dans les dernières minutes contre Eupen. Le jeu offensif des Canaris laisse à désirer.

STVV occupe actuellement la neuvième place au classement, mais n'a marqué que quatorze buts. Seules les équipes de KV Kortrijk (10) et KV Mechelen (12) font pire. Guido Brepoels déplore le manque de profondeur chez son ancienne équipe.

"L'entraîneur Fink a une vision claire, mais il n'est en poste à Saint-Trond que depuis quatre mois", a déclaré Brepoels au Het Belang Van Limburg. "Surtout les courses offensives peuvent être améliorées, mais c'est aussi une question de développer des automatismes. La construction du jeu depuis l'arrière est déjà plus ou moins en place. La prochaine étape que ce jeune groupe doit franchir est de trouver la dernière passe."

Les opportunités tardent à venir. "Tout va bien jusqu'à 30 mètres du but, puis je constate un manque de profondeur. Mais sans profondeur, il est impossible de marquer. Je regarde donc les ailes et le milieu de terrain. Il faut désormais que cela vienne toujours de l'avant-centre, mais on ne peut pas attendre cela de lui, surtout pas contre une équipe qui se replie bas."

Vendredi, STVV se rendra à Westerlo, actuellement avant-dernier en Jupiler Pro League.