"Riemer a eu raison de ne pas jouer le jeu face à La Gantoise"

Anderlecht et La Gantoise se sont neutralisés ce dimanche lors du choc de la dernière journée de championnat (1-1). Les Mauves de Brian Riemer n'en ont pas mené large, refusant de totalement se livrer.

Le plan de jeu de Brian Riemer, qui avait déclaré être satisfait d'un tel résultat, a eu de quoi interroger. Il faut dire que cela ne ressemble pas vraiment au RSC Anderlecht de ne pas dominer et tenter de faire le jeu.

Sur le plateau de La Tribune, la question a ainsi été la suivante : "Brian Riemer a-t-il eu raison de ne pas jouer le jeu face à La Gantoise ?"

L'ancien joueur d'Anderlecht, Nicolas Frutos, s'est montré catégorique, soutenant le Danois et son plan de jeu. "C’est très clair depuis le début de la saison : Brian Riemer est un coach qui s’adapte beaucoup. Il a toujours fait en sorte d’avoir assez de possibilités offensives… Ici il s’est bien rendu compte qu’il était à Gand. Face à une attaque comme celle des Buffalos, tu dois prendre plus de mesures défensives et ça t’affaiblit offensivement."

Si vous laissez de l’espace à des joueurs comme Brown, Tissoudali, Cuypers, De Sart… ça devient compliqué. Si Anderlecht avait joué le jeu, il serait reparti bredouille", a considéré Philippe Albert.