Le plan de Vincent Kompany pour sauver Burnley

Burnley est bien mal en point en Premier League. Mais les Clarets sont toujours persuadés qu'ils se maintiendront.

C'est avec une certaine surprise que Burnley a vu Everton descendre à sa hauteur en bas de classement en Premier League suite au retrait de dix points sanctionnant les Toffees. Avec quatre points chacun, les deux clubs pointent à la dernière place du championnat.

Pourtant, Ameen Al-Dakhil reste optimiste : "Je continue à croire en notre équipe. On sent aussi que le coach continue de nous faire confiance. On ne ressent pas spécialement de stress à cause de nos résultats. Nous avons un plan bien défini et nous restons calés dans ce plan. Nous changeons de petits détails et analysons ce que nous n’avons pas bien fait" déclare-t-il à la Dernière Heure.

L'ancien du Standard et de Saint-Trond explique que Vincent Kompany ne changera pas sa philosophie : "Le coach a dit : "on joue comme l’année passée". Nous savions que le niveau allait augmenter et qu’il faudrait s’adapter au niveau. Nous étions préparés à ce que ce ne soit pas simple. Il nous a dit : ‘Si nous avons un moment difficile, c’est là que vous verrez ce que c’est d’être une équipe. Elle en deviendra plus forte".

Luton, premier non-relégable, n'est qu'à deux points. Mais la situation commence tout de même à urger.