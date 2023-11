Un énorme club anglais veut profiter de la situation d'Everton pour obtenir Onana

La semaine dernière, on a appris qu'Everton recevrait une fameuse pénalité pour avoir enfreint les règles du FFP. Manchester United y voit une chance de piquer Onana.

Everton fera toutefois appel de la sanction qui lui a été infligée pour avoir enfreint le règlement sur le fair-play financier (FFP).

Ce serait un désastre, mais Manchester United y voit aussi une belle opportunité. Selon le Sunday Express, les Red Devils veulent profiter de la situation pour acquérir Jarrad Branthwaite et le Diable Rouge Amadou Onana pour un prix réduit.

Onana, 22 ans, a été transféré de Lille à Everton en août 2022 et y a immédiatement fait forte impression. Everton a payé 35 millions d'euros pour le milieu de terrain et espérait obtenir le double à terme. Mais il est possible que la situation les oblige à vendre plus tôt et pour moins cher.