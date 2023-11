Les mots très lourds de Kompany, qui attend "désespérément" une première victoire

Vincent Kompany, qui était parvenu à faire remonter Burnley en Premier League à l'issue de la saison dernière, déchante depuis. Avec les Clarets, le bilan de l'ancien d'Anderlecht est cataclysmique : 4 points en 12 matchs, et une place de lanterne rouge.

Ce samedi, Burnley accueillera West Ham à Turf Moor. Les hommes de Vincent Kompany n'attendent qu'une chose : enfin, gagner un match en Premier League.

"Pour les supporters et pour l'environnement du club et de la ville, je peux absolument imaginer qu'une victoire serait énorme et signifierait beaucoup", a déclaré Kompany en conférence de presse. "Je suppose que le fait de vouloir désespérément gagner est une chose que vous ressentez toujours. Vous ne pouvez jamais aborder un match sans être totalement déterminé à le gagner."

"Si nous gagnons ce week-end, ce sera comme n'importe quel match, il y aura des choses que vous aurez bien faites et d'autres que vous devrez améliorer. Si on perd, c'est la même chose", a continué Kompany. "Le championnat n'a pas été facile pour nous, que nous ayons bien joué ou que nous ayons joué contre des équipes plus fortes que nous."

Kompany a ensuite enchaîné sur une touche plus positive. "J'ai vu des signes qui me font penser que l'équipe est vraiment impatiente de jouer les matches qui l'attendent. L'essentiel, c'est d'y croire. Si, au cours de votre carrière ou de votre vie d'athlète professionnel, vous dépendez de la confiance, vous vous trompez vous-même et vous ne parviendrez jamais à rien."