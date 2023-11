Le jour où Anderlecht a fait un gros cadeau au RWDM...contre la volonté de Michel Verschueren

RSCA-RWDM, c'est ce dimanche. A l'occasion, retour en arrière, un soir du samedi 16 août 1997. Le RWDM a battu Anderlecht 0-2. Une victoire méritée, mais après le match, le RSCA aurait pu jouer un bien mauvais tour aux Molenbeekois.

A l'époque, RWDM s'est déplacé chez un Anderlecht qui était en pleine reconversion. Des joueurs à succès comme Versavel, Boffin, Babayaro et Walem avaient quitté le club.

Enzo Scifo était revenu au club. Mais avec le nouvel entraîneur René Vandereycken, un nouveau système avait été mis en place, sans que celui-ci ne convienne réellement à Anderlecht.

Anderlecht avec un libéro

Vandereycken, qui était encore au RWDM l'année précédente, est revenu à une défense à cinq à l'ancienne avec un libéro. En conséquence, les résultats sont loin d'être bons. Face au RWDM, les Mauves ont livré une piètre prestation, mais auraient pu profiter d'un retournement inattendu de situation.

L'entraîneur de Molenbeek, Daniel Renders, avait procédé à un quatrième remplacement en fin de match. Renders avait l'habitude d'entraîner la réserve, où un gardien et trois joueurs de champ étaient autorisés à être remplacés. Comme il avait déjà dû changer de gardien, il pensait encore disposer d'un remplacement.

Fred Vanderbiest est ainsi entré en jeu, à la surprise générale. Lors de la conférence de presse d'après-match, Michel Verschueren est entré en trombe dans la salle de presse et a prononcé ces mots : "Vous avez peut-être gagné sur le terrain, mais nous gagnerons sur tapis vert !"

Enzo Scifo plaide en faveur du RWDM

Ce n'est qu'à ce moment-là que Renders a compris qu'il avait commis une erreur. La victoire du RWDM était en effet en danger, mais le président anderlechtois de l'époque, Constant Vanden Stock, a finalement laissé passer.

Lorsque le capitaine Enzo Scifo est venu le voir pour lui dire que le RWDM avait gagné équitablement, la décision a été rapidement prise de ne pas demander le forfait.

Après tout, Vanderbiest était entré en jeu à la 88e minute et rien n'aurait changé le score final. Trois mois plus tard, René Vandereycken était limogé d'Anderlecht après une défaite contre le Club de Bruges et une huitième place.