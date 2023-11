🎥 Un but de classe mondiale de Garnacho lance Manchester United vers la victoire

Manchester United a décroché dimanche soir sa plus grande victoire de la saison en Premier League. Bien que flatteur, le mal en point Everton a été vaincu sur un score de 0-3. Le Diable Rouge Amadou Onana n'a pas joué pour Everton, le milieu de terrain étant blessé.

La semaine dernière, Everton a été informé que le club se voyait retirer dix points pour avoir enfreint les règles de rentabilité et de durabilité. Contre United, les Toffees devaient remonter la pente où ils ont été précipités. Le manager Erik ten Hag était absent chez les visiteurs. Le Néerlandais purgeait une suspension, laissant son bras droit Mitchell van der Gaag prendre les rênes. Ten Hag et Van der Gaag ont donné à l'adolescent de dix-huit ans, Kobbie Mainoo, qui a réalisé une excellente performance, sa première titularisation. Van der Gaag s'est levé de son banc dès la troisième minute, lorsque Alejandro Garnacho a marqué un but pour le prix Puskás. Avec une bicyclette parfaitement exécutée, le jeune attaquant a donné l'avantage à United à Goodison Park. Après le 0-1, United a surtout dû défendre. Everton s'est montré souvent dangereux et les Mancuniens ont eu de la chance que le score reste de 0-1 à la mi-temps.

🚹 QUEL BUT 🚹



Garnacho nous lâche une bicyclette phénoménale pour donner l'avantage à @ManUtd sur la pelouse d'@Everton đŸ€ŻđŸ”„



Un but qui a des airs de Wayne Rooney 2011 đŸšČ#EVEMUN pic.twitter.com/eKomeBLytt — VOOsport (@VOOsport) November 26, 2023

Même après la pause, Everton n'a pas eu de chance de son côté. André Onana a empêché un but apparemment certain avec un arrêt formidable, avant qu'Everton ne touche même le poteau. Dix minutes après la reprise, Marcus Rashford a doublé l'avance. L'attaquant a marqué impeccablement depuis le point de penalty. Le dernier mot est revenu à Anthony Martial, qui a inscrit son premier but en championnat depuis le 25 mai d'une subtile pichenette.

Onana a gardé sa cage inviolée et United a décroché les trois points. Avec cette victoire, l'équipe de Ten Hag, qui a remporté ses trois derniers matchs en Premier League, retrouve le haut du classement. Avec 24 points, l'écart jusqu'aux places de la Ligue des champions est réduit à quatre points."