La déclaration inquiétante de Guardiola sur De Bruyne : "Il n'a plus 21 ans..."

Blessé depuis le mois d'août, Kevin De Bruyne attend impatiemment de refouler les pelouses. En conférence de presse, le coach de Manchester City, Pep Guardiola, a évoqué le retour de son métronome.

Présent à Abu Dhabi pour le Grand Prix de Formule 1, Kevin De Bruyne a évoqué brièvement son retour sur les terrains. "Si tout se passe bien, j’espère être de retour un peu après le Nouvel An", avait déclaré De Bruyne.

Questionné sur le sujet en conférence de presse, Pep Guardiola a lui aussi donné un indice sur le retour de son joueur. "J'aurais aimé l'avoir toute la saison, mais il a eu une blessure et une opération difficiles et il a dû bien récupérer. S’il a dit qu’il reviendrait en janvier, il reviendra en janvier. J’aimerais l’avoir pour la plus grande partie de la saison. S’il le dit, ce sera un bon début d’année pour tout le monde.”

Le tacticien espagnol s'est ensuite feint d'une déclaration un peu pessimiste sur l'état de santé du Belge. "Il n’a plus 21 ans, le temps file. Il est blessé et doit prendre le temps de bien récupérer. Nous ne nous attendons pas à ce qu'il soit de nouveau en pleine possession de ses moyens au bout d'une semaine. Il faudra y aller étape par étape. Au début, il sera sur le banc où il sera toujours une bonne arme."