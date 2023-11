La malicieux Guardiola révèle enfin son plus grand secret

Lors de sa conférence de presse lundi, Pep Guardiola a donné une raison assez inhabituelle pour laquelle ses joueurs écoutent si bien ses consignes. Selon l'entraîneur, avec un ton humoristique, la seule explication possible est que ses joueurs le trouvent si séduisant. Mardi, ce 'beau' manager affrontera le RB Leipzig en Ligue des champions.

'Parce que je suis si bon, ils absorbent cette information', commence Guardiola dans son éloge humoristique de lui-même. 'Je suis un homme séduisant et je peux bien les séduire. Donc, je suis très bon. J'ai parlé avec Kyle Walker et Ruben Dias aujourd'hui, ils ont maintenant mieux compris certaines choses.'"

Pep Guardiola is a very handsome man, says Pep Guardiola 😘 pic.twitter.com/BpDqSfvhvB