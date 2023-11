Un ancien buteur de Pro League ciblé.... par Chelea

Chelsea fait de l'acquisition de l'attaquant du SSC Napoli, Victor Osimhen, une priorité pour janvier, rapporte The Telegraph. L'attaquant de 24 ans est ouvert à un transfert à Stamford Bridge.

Le manager de Chelsea, Mauricio Pochettino, souhaite absolument ajouter un attaquant à son effectif lors du prochain mercato. Osimhen figure en tête de sa liste de transferts. L'ancien attaquant nigérian de Sporting Charleroi devrait coûter au moins 115 millions d'euros.

Si l'accord aboutit, il est possible qu'Osimhen devienne l'acquisition la plus chère de l'histoire du club. Ce record est actuellement détenu par Enzo Fernández, recruté l'année dernière pour plus de 120 millions d'euros. Il semble qu'Osimhen soit ouvert à l'idée de rejoindre Londres. La relation entre l'attaquant et Napoli a été sérieusement mise à l'épreuve cette saison. La chaîne officielle TikTok du club italien a publié une vidéo ridiculisant Osimhen après qu'il ait manqué un penalty.

Ce week-end, Chelsea a une nouvelle fois été battu, sur la pelouse de Newcastle (4-1).